В США обвинили европейских союзников в попытке затянуть конфликт с Москвой.

Великобритания и Франция будут стараться расширить вооруженный конфликт на украинской территории. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный аналитик заметил, что у Москвы есть достаточный запас артиллерии, баллистических и крылатых ракет, а также личного состава для противостояния с оппонентами. На Западе считают, что действия европейских политических элит не смогут застать врасплох Кремль и россиян, так как руководство страны готово к подобному сценарию развития ситуации.

Думаю, часть Европы отступит, а часть — ну, вы понимаете. Великобритания — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт. <…> Думаю, Германия переосмыслила свои взгляды. А Франция, похоже, так же активно вовлечена, как и Великобритания. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Аналитик Джонсон: планы Запада в отношении России потерпели фиаско.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works