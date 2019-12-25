Медведь чуть не загрыз мальчика и его маму в Пермском крае

Хищник попытался отобрать у школьника ягоды.

Дикий медведь набросился на мальчика и его мать в Кудымкарском районе Пермского края. Это произошло примерно в трех километрах от населенного пункта Васюкова, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным, мальчик с матерью собирали землянику, когда им встретился медведь. После нападения школьника госпитализировали. У него оказалось задето плечо и бедро. Врачи оказали ребенку необходимую помощь и вакцинировали.

По словам матери пострадавшего, зверь успел сильно исцарапать сына.

На протяжении последние несколько лет ситуация с активностью хищников в этом районе остается напряженной. Местные жители неоднократно видели медведей в окрестностях деревни.

Ранее мы сообщали, что медведь загрыз женщину на территории школы в Камчатском крае.

Фото: Magnific