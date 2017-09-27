При пожаре в Пермском крае заживо сгорели 4500 свиней

Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Частная свиноферма загорелась в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. В результате пожара погибло почти пять тысяч свиней, сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что на месте ЧП работали 41 сотрудник и 14 единиц техники, погибших среди людей нет. Пламя охватило территорию в 4,5 тысячи квадратных метров, что привело к гибели к животных. Уцелело только 300 свиней.

По предварительным данным, как сообщил Telegram-канал Mash, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Также эксперты рассматривают версию о замыкании электропроводки.

Основным партнером пострадавшей фермы является один из мясокомбинатов, который ежедневно закупает около 200 голов живого скота. Ущерб от потери поголовья при пожаре подсчитываются.

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Фото: Piter.tv