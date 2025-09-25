Спасти потерпевшую не удалось, хищник отстрелян.

Медведь напал на женщину на территории школы в Камчатском крае. Соответствующее заявление сделали сотрудники прокуратуры по российскому региону. Известно, что местная жительница получила от дикого зверя смертельные травмы. Трагедия зафиксирована в Петропавлоском-Камчатском. Надзорное ведомство даст правовую оценку безопасному нахождению учащихся в образовательном учреждении. Также изучаются обстоятельства и условия, которые способствовали проникновению лесного гостя на участок. Дополнительно организована проверка администрацией города на предмет исполнения должностных полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите от хищников.

Сегодня утром в Петропавловске-Камчатском на территории МАОУ "Средняя школа № 3" им. А. С. Пушкина, расположенного по ул. Зеленая Роща, 24, произошло нападение медведя на 84-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы, была госпитализирована, однако спасти ей жизнь не удалось. сообщение прокуратуры по региону

Напомним, что крупный медведь был замечен очевидцами 25 сентября в Ленинском районе Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, на котором животное напало на мужчину. Инцидент произошел на одной из парковок города. Однако местный житель успел спрятаться от угрозы на заднем сидении своего автомобиля. Позже зверь атаковал женщину. Пациентка умерла в реанимационном отделении.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Камчатского края