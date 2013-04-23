В Петербурге утвердили первые нормативы для парковок электросамокатов

В Петербурге приняты первые нормативы, регулирующие организацию парковочных мест для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Соответствующие изменения в региональные градостроительные правила утверждены на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Глава города отметил, что СИМ пользуются большой популярностью у жителей, особенно у молодежи, и являются экологичным видом транспорта. Теперь при новом строительстве и благоустройстве будут создаваться условия для комфортной парковки таких устройств.

Согласно утвержденному документу, стоянки для самокатов и сегвеев появятся возле 49 типов объектов нежилого назначения. В список вошли вузы, вокзалы, магазины, предприятия общественного питания, офисные здания, коммерческие и спортивные центры. Парковочные места разрешено обустраивать непосредственно на тротуарах при условии, что для пешеходов сохранится достаточно свободного пространства.

