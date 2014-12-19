Машатиле прибыл в Россию с рабочим визитом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Машатиле прибыл в Россию с рабочим визитом. Он также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В южноафриканском правительстве сообщали, что вице-премьер посещает Россию для укрепления дипломатических и экономических связей между двумя странами.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 20 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив.

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