Правительство выделило 20 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив

По словам Мишустина, это позволит оказать поддержку 50 проектам, направленным на разработку и внедрение перспективных технологий.

Правительство России выделило 20 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Выделенные средства направят из резервного фонда на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства. По словам Мишустина, это позволит оказать поддержку 50 проектам, направленным на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий. Кроме того, реализация проектов поможет привлечь около 5 млрд рублей частных инвестиций и создать более тысячи рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что Мишустин сменил главу Фонда развития территорий.

Видео: Правительство России