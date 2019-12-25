Мишустин сменил главу Фонда развития территорий

На должность назначен Василий Купызин.

Василий Купызин возглавил Фонд развития территорий (ФРТ) на следующие три года. СОответствующее распоряжение о его назначении на должность генерального директора подписал председатель российского федерального правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабинета министров страны. Смена руководства профильной структуры чиновники объяснили журналистам тем, что полномочия Ильшата Шагиахметова на рабочем месте были прекращены по его собственному желанию.

Известно, что Василий Купызин родился в 1983 году. В 2005 году будущий чиновник с отличием окончил Академию экономической безопасности правоохранительных органов. Он занимал различные должности в Федеральной антимонопольной службе, министерстве по энергетике, а также компаниях "Роснефть" и "Транснефть". С октября 2022 года находился в должности заместителя руководителя секретариата при вице-премьере страны Марате Хуснуллине.

Фонд развития территорий сформирован в 2022 году. Он объединил в себе функции двух институтов: Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Организация занимается ликвидацией аварийного жилья, защитой прав участников долевого строительства, развитием коммунальной сферы, восстановлением и обновлением инфраструктуры в новых регионах России.

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Фото: Telegram / Правительство России