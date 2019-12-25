Средняя зарплата в Петербурге в июле приблизилась к 128 тысячам рублей

Зарплаты в Петербурге и Ленобласти превысили 100 тысяч рублей по итогам июля.

Средняя заработная плата в Петербурге в июле 2026 года составила около 128 тыс. рублей. В Ленинградской области показатель достиг 102 тыс. рублей. Такие данные Росстата приводит РИА Новости.

Оба региона вошли в группу субъектов России со средней зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Всего в этой категории оказались 16 регионов, в том числе Московская область, Татарстан, Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Иркутская, Амурская и Мурманская области, республики Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ и Еврейская автономная область.

Средняя зарплата выше 150 тыс. рублей зафиксирована в 5 регионах, включая Москву, Камчатский край и Сахалинскую область. Наибольшие показатели зарегистрировали в Чукотском автономном округе и Магаданской области, где заработок в среднем превысил 200 тыс. рублей.

В целом по стране средняя заработная плата в июле составила почти 109,5 тыс. рублей Петербург занял второе место в России по предлагаемым зарплатам для учителей. В третьем квартале 2026 года они достигли 69 тыс. рублей, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте оказалась Москва с показателем 94,9 тыс. рублей.

По сравнению с июнем средняя зарплата в Петербурге и Ленинградской области снизилась. При этом в годовом выражении показатели в обоих регионах выросли.

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