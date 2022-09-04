В офисе Зеленского сделали заявление о завершении конфликта

Ирина Верещук не видит предпосылок к завершению конфликта с Москвой.

Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала соотечественников на Украине готовиться к долгому вооруженному конфликту с Москвой. Словам местной чиновницы привели иностранные журналисты из издания "Страна.ua". Эксперт пояснила, что нет предпосылок к завершению регионального кризиса, хотя еще недавно министр по иностранным делам Андрей Сибига говорил о том, что власти с Банковой улицы ставят перед собой задачу по завершению противостояния с Кремлем в 2025 году.

Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Напомним, что на прошлой неделе российский президент Владимир Путин на неформальной рабочей встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного, без временных ограничений мира на Украине. Политик отметил, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.

Вице-премьер Украины пригрозила тюрьмой за участие в референдуме о присоединении к России.

Фото: YouTube / Ірина Верещук