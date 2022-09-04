Вице-премьер Украины пригрозила тюрьмой за участие в референдуме о присоединении к России

Она отметила, что Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой за участие в референдуме о присоединении к России. Об этом она заявила в эфире телемарафона "Единые новости".

Верещук подчеркнула, что западные страны не признают никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. Она отметила, что для граждан Украины участие в референдумах приравнивается к статье Уголовного кодекса.

Если будет доказано коллаборантство или, к примеру, участие в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Ранее Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями.

Видео: YouTube / Ірина Верещук