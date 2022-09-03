Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями

Глава ДНР рассказал об увольнении провинившихся властей города Донецка.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отреагировал на видео перепалки местных чиновников Донбасса с жителями региона. В собственном Telegram-канале он отметил, что заместитель руководителя Кировского района города Донецка Виктор Антоник будет уволен, как и инспектор организационного отдела администрации Сергей Кирпичков.

Увидел общение с людьми… Крайне возмущён такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны. Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что ранее в социальных сетях Донбасса появилось видео, снятое жителями Кировского района Донецка. В ролике чиновник отказывается помогать населению города с бурением скважины, которую местные жители готовы самостоятельно финансировать. При этом чиновник даже угрожает активистам тем, что лишит их привозной воды. Речь властей при этом была нецензурной и оскорбительной.

Глава ДНР призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.

