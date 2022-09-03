Глава ДНР призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что на территории Украины организован мощный террористический центр, поэтому для победы над националистами требуется ликвидировать его идейное ядро. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении к народу, опубликованном в его Telegram-аккаунте.Он призвал объединить усилия совместно с РФ.
Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности.
Денис Пушилин, глава ДНР
Денис Пушилин подчеркнул, что населенные пункты Донбасса ежедневно подвергаются артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, а улицы городов ВСУ дистанционно минируют запрещенными противопехотными минами "Лепесток". По словам главы ДНР, киевский режим наносит увечья мирному населению, сеет страх и панику.
Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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