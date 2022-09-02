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Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР

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Глава ДНР рассказал о поддержке региона Россией.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что темп выдачи российских паспортов на территории ДНР увеличился. Такие сведения чиновник презентовал участникам четвертого просветительского марафона всероссийского общества  "Знание", который проводится в городе Луганск.

Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР). Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп  увеличился, что не может не радовать наших граждан.

Денис Пушилин, глава ДНР

В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Просветительский марафон "Знание" | ЛНР

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, знание, паспорт россии, российское гражданство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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