Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР

Глава ДНР рассказал о поддержке региона Россией.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что темп выдачи российских паспортов на территории ДНР увеличился. Такие сведения чиновник презентовал участникам четвертого просветительского марафона всероссийского общества "Знание", который проводится в городе Луганск.

Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР). Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп увеличился, что не может не радовать наших граждан. Денис Пушилин, глава ДНР

В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Просветительский марафон "Знание" | ЛНР