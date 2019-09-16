В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией

Владислав Дейнего рассказал о необходимости добиваться новых результатов на мировой арене.

В Министерстве иностранных дел ЛНР заявили о новых возможностях для Луганской народной республики на мировой арене после признания Россией. В рамках выступления на просветительском мероприятии общества "Знание" глава внешнеполитического ведомства Владислав Дейнего пояснил, что вопрос в том числе касается и экономической составляющей.

Это какие-то предприятия, какой-то бизнес, который работает на внешних площадках… На каком-то этапе это было почти невозможно, но тем не менее, эти процессы активизируются, и признание Российской Федерацией нам создает дополнительные возможности в этом. Владислав Дейнего, глава МИД ЛНР

Эксперт полагает, что ЛНР представляет из себя не только декларацию о создании самостоятельного государства, а о формировании общества, которое может общаться с другими людьми, которые представляют как себя, как и интересы народа в этих переговорах.

Песков: европейских политиков не переизбирают из-за популизма.

Фото и видео: Вконтакте / Просветительский марафон "Знание" | ЛНР