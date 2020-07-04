В Кремле объяснили, на чем на самом деле должно основываться политическое будущее страны.

Европейские и другие политики приходят к власти на короткий срок, так как большинство их предвыборных обещаний заведомо невыполнимы. По мнению официального представителя российской администрации Дмитрия Пескова, народ не переизбирает свои власти из-за популизма политиков. Соответствующее мнение чиновник высказал в рамках выступления на просветительском марафоне "Знание", проходящем в Москве. Он напомнил, что задачей популизма является убеждение, которое перемешано с попыткой ловли эмоционального момента, основанного на ораторском искусстве.

Особенно сейчас современная Европа, - они приходят к власти на очень короткий период, их очень редко избирают второй раз. Причем они кучу всего обещают, но даже в момент, когда они обещают в предвыборной кампании, они знают, что большую часть этого они выполнить не смогут. Это и есть популизм. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

эксперт полагает, что как и за границей, так и в России есть политические силы и политики, которые свои обещания хотят основывать уже на реализованных вещах или своей ответственности. В точки зрения власти и политического будущего страны, это гораздо более перспективный план.

Песков заявил, что у Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди россиян.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"