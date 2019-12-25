Песков заявил, что у Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди россиян

В Кремле считают что, чт в России люди понимают, что все обещания президента РФ народу будут исполнены.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди граждан страны. Соответствующее мнение чиновник высказал перед участниками просветительского марафона "Знание" в Москве. Он привел в пример историю, когда Путин находился в должности главы правительства. В тот период в стране фиксировались крупные пожары. В результате разгула стихии чиновнику приходилось выезжать на пострадавшие места. В частности, он посетил полностью сгоревшее село, жители которого лишились домов, документов, школ и прочей социальной инфраструктуры. Владимир путин пообещал гражданам, что спустя два месяца все будет восстановлена. Песков заметил, что ему удалось сдержать обещание.

Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он говорит, он это делает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков пояснил, что люди в России знают, что если Владимир Путин что-то говорит, он это делает.

Песков на марафоне "Знание" порекомендовал читать книгу Шойгу "Про вчера".

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"