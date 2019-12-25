Песков на марафоне "Знание" порекомендовал читать книгу Шойгу "Про вчера"

В Кремле оценили литературное творчество главы Минобороны РФ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Песков на просветительском марафоне "Знание" порекомендовал участникам мероприятия читать книгу министра по обороне РФ Сергея Шойгу "Про вчера". Чиновник пояснил, что остался под впечатлением от этой литературной работы, которая вышла в свет в 2020 году. В Кремле считают книгу легкой, написанной в необычном жанре, напоминающую путевые заметки.

Я получил истинное наслаждение от прочтения совсем недавно книги нашего министра обороны Сергея Шойгу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник вручил в качестве подарка эту книгу одному из активистов на мероприятии. Он пояснил, что делает это ради того, чтобы молодежь смотрела в будущее с уверенностью. Дмитрий Песков полагает, что для достижения этой задачи требуется не забывать про "наше великое вчера".

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

