В Кремле рассказали о важности убеждения политиков.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков рассказал о том, что британский премьер-министр Уинстон Черчилль начал готовить свою Фултонскую речь еще до окончания второй мировой войны. Такие данные чиновник предоставил участника просветительского марафона "Знание", который проводится в Москве. Спикер пояснил, что в выступлении иностранного чиновника говорилось о "железном занавесе".

Тот же Черчилль, кстати, также весьма убедительно выступил в 1946 году со своей знаменитой Фултонской речью. Он ее готовил три года, когда еще шла Великая Отечественная война или, в понимании Черчилля, Вторая мировая война. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"