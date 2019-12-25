В Кремле вспомнили о подобной ситуации, которая происходила в год, когда Владимир путин был премьером страны.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что эффективность тушения пожаров в стране повысилась, а эксперты и ответственные лица принимают необходимые для ликвидации природных возгораний меры. такие данные чиновник привел в рамках просветительского марафона "Знание".

Посмотрите, сейчас вот мы недавно горели сильно, пожары у нас природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. Там эмоционально да, кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудник Кремля с участниками мероприятия поделился воспоминаниями о случае в то время, когда Владимир путин находился на должности премьер-министра РФ. В тот год были сильные пожары и ему пришлось приезжать в село, которое практически выгорело до тла. В тот момент политик смог убедить мирное население, которое лишилось всего, включая имущество и документы, что "все будет стоять" спустя два месяца. Владимиру путину удалось реализовать это обещание в жизнь.

Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"