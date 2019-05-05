Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости

В Кремле объяснили, почему президенту РФ не удалось воззвать к благоразумности западных политиков.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков назвал мюнхенскую речь на конференции по безопасности президента РФ Владимира Путина в 2007 году воззванием Запада к политической мудрости. Такое мнение чиновник из Кремля высказал в рамках своего выступления на просветительском марафоне "Знание" в Москве. Эксперт подчеркнул, что тогда речь шла не о конфронтации, а о предупреждении оппонентов.

Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что мюнхенскую речь Владимира Путина нужно читать целиком.Дмитрий Песков рекомендовал время от времени, по мере того, как у общества возникают вопросы, перед тем, как спросить власти о происходящем, читать это выступление российского лидера от 2007 года, так как "круче этого" ничего нет.

Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"