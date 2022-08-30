Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов

В Кремле рассказали, что вашингтонское СМИ часто публикует фейк-ньюс.

Российский официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения американского издания The Washington Post о поставках иранских дронов. Чиновник заметил, что данная газета в последнее время размещает на своих ресурсах много дезинформации.

Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в июле 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил прессе о якобы имеющейся информации у Белого дома про переговоры военных поставок Ираном боевых беспилотников в Россию.

В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине.

Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти