Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов

Российский официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения американского издания The Washington Post о поставках иранских дронов. Чиновник заметил, что данная газета в последнее время размещает на своих ресурсах много дезинформации.
Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что в июле 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил прессе о якобы имеющейся информации у Белого дома про переговоры военных поставок Ираном боевых беспилотников в Россию.
В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине.
Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти
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