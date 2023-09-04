Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, ведомство "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом в целом". Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины подчеркнул, что ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры.
Алексей Резников занимал пост министра обороны Украины с ноября 2021 года. Первые разговоры о его отставке появились в украинских СМИ в начале августа.
Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16.
Видео: Telegram / Zelenskiy / Official
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