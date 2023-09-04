Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

По его словам, ведомство "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом в целом".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, ведомство "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом в целом". Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины подчеркнул, что ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры.

Алексей Резников занимал пост министра обороны Украины с ноября 2021 года. Первые разговоры о его отставке появились в украинских СМИ в начале августа.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official