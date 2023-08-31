Украине нужно около 160 истребителей F-16, заявил Зеленский

Об этом политик рассказал журналистам португальского телеканала.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевскому режиму нужно получить от западных партнеров и союзников около 160 истребителей F-16 американского производства для того, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве регионального конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью для португальского телеканала RTP. Политик рассчитывает иметь для страны мощные военно-воздушные силы.

В общей сложности нам необходимо около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, не дающие России возможности доминировать в воздушном пространстве. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее издание The New York Times сообщало читателям о том, что украинские власти пытаются получить как можно больше F-16 до президентских выборов в США и Западной Европе, так как для ВСУ "часики тикают", а выборы могут привести к смене национальных правительств в тех государствах, которые пообещали Киеву поставить самолеты.

Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України