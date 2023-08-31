Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине

Глава Украины рассказал о соглашении с британской компанией BAE Systems.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале о том, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на территории Украины представительство, в частности, будет производить гаубицы L119 и M777Ю а также бронемашины CV90. Политик разместил в социальных сетях кадры с рабочей встречи с исполнительным директором предприятия Чарльзом Вудберном и командой BAE Systems. Он поблагодарил их за визит в Киев.

Лучшее оружие... должно производиться на Украине. Развитие собственного производства оружия - топ-приоритет. В частности, артиллерия - системы L119 и M777Ю бронетехника - крепкие CV90. Это вооружение компании BAE Systems. Владимир Зеленский, президент Украины

По результатам встречи между министерством стратегических отраслей промышленности Украины и компанией были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве по вопросу локализации производства вооружений BAE Systems, а также ремонту, запасным частям и производству новых легких орудий L119.

Зеленский назвал условия для проведения выборов на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України