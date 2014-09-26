Зеленский назвал условия для проведения выборов на Украине

Глава Украины рассказал о том,что важно обеспечить легитимность голосования.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью местной журналистке Наталье Мосейчук заявил о том, что не держится за власть, поэтому хотел бы провести выборы в стране, однако для этого необходимо выполнить несколько условий. По словам лидера киевского режима, для начало важно внести соответствующие поправки в законодательство. Он заметил, что согласно Конституции Украины проведение выборов запрещено во время военного положения. С начала проведения специальной российской военной операции на территории соседнего государства ведено военное положение, в последний раз чиновники продлили его до 15 ноября. Следующим условием станет финансовая поддержка со стороны Запада. По предварительным оценкам властей, на выборы потребуется выделить порядка пяти миллиардов долларов.

Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства добавил, что стране необходимо будет отправить "в окопы" международных наблюдателей, а также сделать голосование возможным для всех украинских беженцев в Европе. Этот момент важен, чтобы выборы на Украине были легитимными.

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Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук