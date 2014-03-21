Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16

Владимир Зеленский рассказал о готовности Португалии предоставлять ВСУ военную помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что по результатам рабочей встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой политик получил подтверждение о готовности правительства этого европейского государства присоединится к международной программе по подготовке украинских инженеров и пилотов на истребителях F-16 американского производства. Соответствующее заявление лидер киевского режима сделал на итоговой пресс-конференции в столице.

Говорили о нашем взаимодействии в оборонной сфере и в сфере безопасности. Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах. Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке на самолетах F-16. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее американское издание Financial Times сообщало читателям о том, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских летчиков управлять самолетами F-16. По данным главы украинского министерства по обороне Алексея Резникова, в коалицию таких государств вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України