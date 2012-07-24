Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский

Глава Украины прокомментировал трагедию с самолетом в Тверской области.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в ходе совместной пресс-конференции с гостем из Португалии. Он прокомментировал журналистам авиакатастрофу с самолетом, который принадлежал Пригожину.

Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение. Владимир Зеленский, президент Украины

Согласно официальной информации от представителей МЧС РФ, в среду 23 августа вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy. Рейс выполнялся из Москвы в Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, включая членов экипажа, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, который был предоставлен "Росавиацией", в перечне пассажиров значился Евгений Пригожин. Ведется расследование по факту случившегося.

Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України