Решение о смещении министра по обороне Украины еще не принято в Киеве.

Украинскиц президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве отказался комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, которая ранее распространилась в местных СМИ. Глава государства пояснил, что соответствующий указ с его стороны еще не подписан.

Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 10 августа издание "Украинская правда" сообщало, что лидер киевского режима Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову. Они добавили, что на должность министра по обороны якобы было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.Позже "Страна.ua" уведомило читателей о том, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину.

Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України