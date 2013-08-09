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Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский

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Владимир Зеленский заметил, что готов принять от партнеров "все".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве  объявил журналистам, что Вооруженные силы Украины будут готова получить истребители F-18, которые Хельсинки выводит из эксплуатации. Таким образом политик ответил на вопрос СМИ о том, готова ли страна принять истребители американского производства, если их передаст Финляндия.

Наш приоритет F-16, но взяли бы... как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи.

Фото и видео: YouTube  / Офіс Президента України 

Теги: f-16, f-18, авиация, владимир зеленский, военная помощь, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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