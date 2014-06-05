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Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи

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Глава государства подвел итоги своих рабочих визитов в Европу.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе его последних рабочих визитов в европейские страны киевскому режиму удалось достичь договоренностей с международными партнерами о предоставлении Вооруженным силам страны по меньшей мере четырех новых военных пакетов помощи, а также заявлены официальные решения о поставе истребителей F-16 американского производства Киеву.

Основное, чего мы достигли, это открытие для нашего государства поставок F-16. Мы договорились о конкретном количестве первой поставки самолетов от Дании и Нидерландов. Работаем над еще большим результатом.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик подчеркнул, что лично с встретился с украинскими военнослужащими, которые уже начали тренировки на территории Дании. По его словам, летчики начнут обучение в других странах авиационной коалиции по расширенной программе подготовки.

Премьер Греции пообещал президенту Украины участвовать в восстановлении страны.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

 

Теги: f-16, авиация, владимир зеленский, военная помощь, европа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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