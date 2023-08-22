Премьер Греции пообещал президенту Украины участвовать в восстановлении страны

По его словам, Греция будет использовать свой большой опыт в строительном секторе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому участвовать в восстановлении страны. Об этом он заявил во время совместных заявлений с украинским лидером в своей резиденции в Афинах.

По его словам, Греция будет использовать свой большой опыт в строительном секторе. Мицотакис подчеркнул, что между государственными и частными организациями заключено партнерство. Также премьер отметил, что у Афин есть возможности в области оцифровки, здравоохранения и реставрации памятников культуры. Кроме того, стороны обсудили гуманитарную и оборонную помощь Киеву.

Ранее Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16.

Видео: YouTube / Офіс Президента України