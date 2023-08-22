Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16

Глава Украины рассказал о сотрудничестве с европейской страной в военном плане.

Греция примет участие в программе подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Соответствующее заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом из Афин. Политик пояснил, что власти в Афинах присоединились к совместной западной декларации о долгосрочных гарантиях безопасности для киевского режима, которая ранее была одобрена странами "Большой семерки" (G7) на полях летнего саммита НАТО в Вильнюсе.

Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский попросил Грецию защищать временный зерновой коридор Киева в Черном море.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України