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Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16

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Глава Украины рассказал о сотрудничестве с европейской страной в военном плане.

Греция примет участие в программе подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Соответствующее заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом из Афин.  Политик пояснил, что власти в Афинах присоединились к совместной западной декларации о долгосрочных гарантиях безопасности для киевского режима, которая ранее была одобрена странами "Большой семерки" (G7) на полях летнего саммита НАТО в Вильнюсе.

Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16.

Владимир Зеленский, президент  Украины

Зеленский попросил Грецию защищать временный зерновой коридор Киева в Черном море.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: f-16, владимир зеленский, военная помощь, греция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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