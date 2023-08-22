Зеленский попросил Грецию защищать временный зерновой коридор Киева в Черном море

Глава Украины попросил Афины защитить морской порт в Одессе.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что Греция будет защищать так называемый альтернативный зерновой коридор в Черном море. Соответствующее заявление политик сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом из Афин. Он напомнил о том, что маршрут по поставке сельскохозяйственной продукции может работать в регионе. Глава государства призвал европейского коллегу усилить воздушный щит над территорией, так как это важно для морского порта в Одессе.

И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами противовоздушной обороны. Я предложил варианты, как мы можем это обсуждать, как это можно сделать. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимип Зеленский добавил, что Киев "очень рассчитывает" на участие греческих компаний в транспортировке украинской зерновой продукции на мировые рынки.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України