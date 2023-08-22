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Зеленский попросил Грецию защищать временный зерновой коридор Киева в Черном море

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Глава Украины попросил Афины защитить морской порт в Одессе.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что Греция будет защищать так называемый альтернативный зерновой коридор в Черном море. Соответствующее заявление политик сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом из Афин. Он напомнил о том, что маршрут по поставке сельскохозяйственной продукции может работать в регионе. Глава государства призвал европейского коллегу усилить воздушный щит над территорией, так как это важно для морского порта в Одессе.

И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами противовоздушной обороны. Я предложил варианты, как мы можем это обсуждать, как это можно сделать.

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимип Зеленский добавил, что Киев "очень рассчитывает" на участие греческих компаний в транспортировке украинской зерновой продукции на мировые рынки.

В Швеции заявили о начале сотрудничества с Украиной по БМП CV-90.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, греци, зерно, кириакос мицотакис, морской порт, одесса, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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