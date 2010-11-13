В Швеции заявили о начале сотрудничества с Украиной по БМП CV-90

Ульф Кристерссон рассказал о новой военной помощи для ВСУ.

Стокгольм и Киев подписали письмо, которое определяет рамки дальнейшей поддержки Украины. Документ включает в себя сотрудничество между странами по поставкам боевых машин пехоты CV-90. Соответствующей информацией с журналистами в рамках совместной пресс-конференции поделился премьер-министр Ульф Кристерссон после рабочей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась в летней резиденции Харпсунд.

Несколько минут назад было подписано письмо о намерениях о дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о сотрудничестве по БМП CV-90. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Ранее Зеленский выразил надежду на скорое начало производства шведских БМП CV-90 на Украине. Речь идет о местной боевой машины пехоты. Серийное производство данной техники началось с 1993 года. К текущему моменту было выпущено порядка 1 170 машин в различных модификациях, большая часть объектов поставлена по экспорту в другие страны.

Премьер Швеции: на саммите ЕС и CELAC пока нет договоренности о формулировке по Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України