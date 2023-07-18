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Премьер Швеции: на саммите ЕС и CELAC пока нет договоренности о формулировке по Украине

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Ульф Кристерссон не знает, удастся ли участникам мероприятия прийти к соглашению.

 Европа и Латинская Америка пока что не смогли договориться о совместных формулировках относительно украинского кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на полях саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) сделал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. По мнению чиновника, для участников мероприятия будет лучше не сделать вообще никакого официального заявления по итогам саммита, чем "нечто отрицательное".  Эксперт добавил, что среди стран - членов CELAC есть открыто "пророссийские члены, такие как Куба и Никарагуа".

Можно сказать, что дискуссия колеблется. Существует смешанная приверженность Украине - очень сильная европейская, но более смешанная в Латинской Америке, и это, вероятно, также повлияет на то, будет ли заявление или нет...

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

В Стокгольме выступят за  "категорически мощное" заявление в поддержку Украины со стороны саммита. Премьер-министр Швециинапомнил, что Европа не может полностью скомпрометировать фундаментальные принципы права киевского режима на самоопределение.

Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после акции с сожжением Корана.

Фото и видео: European Commission 

Теги: celac, латинская америка, саммит ес, ульф кристерссон, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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