Ульф Кристерссон не знает, удастся ли участникам мероприятия прийти к соглашению.

Европа и Латинская Америка пока что не смогли договориться о совместных формулировках относительно украинского кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на полях саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) сделал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. По мнению чиновника, для участников мероприятия будет лучше не сделать вообще никакого официального заявления по итогам саммита, чем "нечто отрицательное". Эксперт добавил, что среди стран - членов CELAC есть открыто "пророссийские члены, такие как Куба и Никарагуа".

Можно сказать, что дискуссия колеблется. Существует смешанная приверженность Украине - очень сильная европейская, но более смешанная в Латинской Америке, и это, вероятно, также повлияет на то, будет ли заявление или нет... Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

В Стокгольме выступят за "категорически мощное" заявление в поддержку Украины со стороны саммита. Премьер-министр Швециинапомнил, что Европа не может полностью скомпрометировать фундаментальные принципы права киевского режима на самоопределение.

Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после акции с сожжением Корана.

Фото и видео: European Commission