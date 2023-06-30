Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после акции с сожжением Корана

Ульф Кристерссон оценил ситуацию в мире после сожжения Корана в Стокгольме.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции в пятницу с местными журналистами призвал к сохранению спокойствия после штурма шведского посольства в Багдаде. Инцидент был связан с акцией сожжения Корана в Стокгольме. В этот день мусульмане отмечали Ид аль-Адха (первый день Курбан-байрама у тюркских народов).

Понятно, что совершенно неприемлемо, когда люди совершенно нелегально врываются в посольства... Я также думаю, что нам стоит быть спокойней в Швеции. Ситуация с политикой безопасности серьезная, и нет причин оскорблять других людей. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Напомним, что в Швеции против организаторов акции в настоящее время проводится предварительное расследование по факту разжигания розни и нарушения запрета на разведения огня.

Премьер Швеции заявил, что Орбан обещал ему не задерживать вступление королевства в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet