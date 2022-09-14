Премьер Швеции заявил, что Орбан обещал ему не задерживать вступление королевства в НАТО

Ульф Кристерссон рассказал о встрече с венгерским коллегой в Брюсселе.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон получил от венгерского коллеги Виктора Орбана обещания в том, что Будапешт не будет откладывать вступление северной страны в НАТО. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Он пояснил, что верит словам иностранного партнера.

Вчера я разговаривал с Виктором Орбаном. Он очень четко подтвердил, что то, что он сказал мне на прошлой неделе, остается в силе. Венгрия никоим образом не будет задерживать ратификацию заявки Швеции. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Ранее депутаты от венгерских оппозиционных партий заявили о том, что профильный комитет парламента страны, который работает над процедурными вопросами, решил отложить на более поздний срок одобрение вступления Швеции в НАТО.

Орбан заявил, что ЕК не сможет добиться выделения Украине €50 млрд.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet