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При пожаре на Купчинской улице погиб мужчина
Сегодня, 12:59
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При пожаре на Купчинской улице погиб мужчина

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В трехкомнатной квартире площадью 65 квадратных метров полыхала обстановка на площади 3 квадратных метра.

Во Фрунзенском районе произошел смертельный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. Сообщение о возгорании на Купчинской улице, 13к1, поступило на пульт спасателей 21 августа в 10:50. 

В трехкомнатной квартире площадью 65 квадратных метров полыхала обстановка на площади 3 квадратных метра. Потушили огонь в 11:51. 

По данным 78.ru, в результате происшествия погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются дознавателями. 

Ранее на Piter.TV: пожар в столовой, который вспыхнул 20 августа на Лиговском проспекте, потушили за полчаса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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