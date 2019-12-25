Пожар в столовой на Лиговском потушили за полчаса

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Сегодня утром, 20 августа, в центре Петербурга произошел пожар. В 06:00 на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении в доме №93 по Лиговскому проспекту.

Огонь вспыхнул в помещении столовой, расположенном на цокольном этаже. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Распространение пламени удалось оперативно остановить: прибывшие расчеты МЧС ликвидировали возгорание к 06:33.

Общая площадь горения составила всего 4 погонных метра проводов. Благодаря быстрым действиям огнеборцев обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу Петербургу.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные эвакуировали 11 человек из дома в деревне Малое Верево: огонь уничтожил кухню на втором этаже.

Фото: Piter.TV