В Кузьмоловском по нацпроекту благоустроили территорию на улицах Строителей и Рядового Леонида Иванова

Проект реализован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" по итогам голосования жителей на платформе вМесте47.рф

В поселке Кузьмоловский завершено благоустройство общественной территории вдоль домов на улицах Строителей и Рядового Леонида Иванова. Проект реализован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" по итогам голосования жителей на платформе вМесте47.рф: из 728 участников за него высказались 712 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На обновленной территории появились многофункциональная площадка для игры в футбол и баскетбол, отдельная зона для волейбола, уличные тренажеры, часть из которых адаптирована для людей с особенностями здоровья, теннисный стол, качели под навесом, скамейки и новые пешеходные дорожки, вечернее освещение и клумбы с многолетними растениями.

По словам председателя комитета по ЖКХ Ленобласти Дениса Беляева, работы удалось завершить с опережением графика. Местные жители планируют использовать новое пространство для зарядки, командных спортивных игр и встреч.

Ранее мы сообщили о том, что сбор яблок в Ленобласти превысил прошлогодние показатели более чем наполовину.

Фото: пресс-служба Комитета по ЖКХ Ленобласти