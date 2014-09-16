Суд указал, что подобные попытки "запоздалого раскаяния" наблюдаются часто и не могут служить основанием для отмены законного решения миграционных органов, особенно учитывая системный характер неисполнения родительских обязанностей.

Дзержинский районный суд Петербурга отклонил административный иск гражданина Украины Анатолия Волченкова к ГУФСИН. Истец требовал признать незаконным и отменить решение о неразрешении въезда на территорию РФ сроком на один год после отбытия наказания.

В ходе разбирательства выяснилось, что Волченков проживает в России с 2001 года по виду на жительство, однако имеет богатую историю нарушений: он неоднократно привлекался к административной ответственности мировыми судьями, а Пушкинский районный суд ранее осудил его за неуплату алиментов трем своим детям. В материалах дела отмечается, что истец официально не трудоустроен, скрывает случайные доходы от судебных приставов и не состоит на учете в центре занятости. За время нахождения в стране он дважды вступал в брак с гражданками РФ (в 2000 и 2015 годах) и дважды разводился (в 2007 и 2018 годах соответственно), при этом сведений об оформлении статуса беженца или подаче документов на российское гражданство нет.

Пытаясь оспорить депортацию, Волченков заявил, что раскаялся в содеянном и хочет участвовать в жизни детей. Свои слова он подкрепил платежными поручениями о погашении долгов по алиментам, совершенными непосредственно перед судом – 19 июня, 2 июля и 13 июля 2026 года на суммы 30, 40 и 50 тысяч рублей.

Однако служители Фемиды сочли это запоздалым шагом. Суд указал, что подобные попытки "запоздалого раскаяния" наблюдаются часто и не могут служить основанием для отмены законного решения миграционных органов, особенно учитывая системный характер неисполнения родительских обязанностей.

В результате требования украинца были отклонены в полном объеме.

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Фото: Piter.TV