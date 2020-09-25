Захарова назвала кровавым пиаром заявления Зеленского о перемирии

В МИД России напомнили о том, что лидер киевского режима даже не давал приказ ВСУ о перемирии на 5-6 мая.

В Москве назвали кровавым пиаром заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о перемирии. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 7 мая сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России в Москве Мария Захарова. Чиновница заметила, что объявление чиновников с банковой улицы о перемирии пятого и шестого мая связано с плачевным состоянием Вооруженных сил Украины на поле боя и стремлением перебить российскую инициативу на время празднования Дня Победы. Также во внешнеполитическом ведомстве заметили, что краине требуется передышка для перегруппировки сил и дальнейшей подготовки к продолжению сражений и совершения террористических актов.

И нет никаких сомнений в том, что этот шаг продиктован не только попыткой медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы на период с восьмого по девятое мая, но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

