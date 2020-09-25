Захарова: Киев может быть подвергнут удару в случае попыток реализовать угрозы на 9 мая

В МИД России напомнили об угрозах Украины по атакам на Москву.

Киевский режим может быть подвергнут удару в случае попыток реализовать свои угрозы в отношении Красной площади на 9 мая. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 7 мая сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России в Москве Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит о готовности ВС РФ атаковать украинскую столицу массированным ракетным ударом при попытке противника сорвать торжественные мероприятия на 81-ую годовщину Дня Победы.

Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись к рекомендации министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

