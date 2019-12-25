Металл, камень, цвет: в Петербурге открылась выставка современной скульптуры "Архитектура мифа"

Четыре художника, три поколения, два города и один разговор о вечном. В Петербурге стартовала выставка "Архитектура мифа", где московские и петербургские скульпторы исследуют границы материала и смысла. Металл, камень и цвет вступают в диалог — и зритель оказывается в центре этого разговора.

В Петербурге открылась выставка "Архитектура мифа". Это специальный проект, посвящённый современной скульптуре конца XX — начала XXI века. В экспозиции представлены работы четырёх авторов: Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова. Они представляют московскую и петербургскую пластические школы. Несмотря на разницу в художественных подходах, мастеров объединяет фундаментальное отношение к скульптуре как к архитектуре смыслов.

Как говорится, художника не остановить ничем, когда идёт творческий процесс, и рождаются какие-то образы. То есть он обращается со стеклом, светом, просто очень здорово! Мне это непостижимо! Елена Белоусова, гость выставки

Название выставки отражает три стихии, которыми виртуозно владеют авторы: холодный конструктивизм металла, тёплую телесность камня и декоративную экспрессию цвета. Художники принадлежат к трём поколениям, рождённым в СССР. Их творчество сформировалось на основе крепких классических традиций, но каждый вносит в пластику новаторские решения. Экспозиция построена на контрастах. Графичная металлическая паутина работ Гордина соседствует с плотной, весомой массой камня в скульптурах Вердияну.

Работать, вероятно, сложно и в то же время легко с любым материалом. Это всё зависит от того, что ты из него собираешься сделать и насколько у тебя получается в этот момент. И бывает, что это очень легко работать с материалом, а бывает, что он не поддаётся совершенно. А бывает, что он сам тебе подсказывает, что ты дальше решение какое-то. То есть додумал одно, нарисовал эскиз какой-то, а потом материал тебе подсказывает, что надо уйти куда-то в другую сторону, и ты создаёшь что-то совершенно уже другое. Александр Гордин, художник

Инсталляция Игнатьева примиряет величину объёма с лёгкостью материала, а работы Колесникова выступают связующим звеном. Их палитра создаёт цветовые акценты, направляя взгляд зрителя по сложной траектории диалога между четырьмя авторами. Пространство выставки построено так, чтобы подчеркнуть уникальность каждого художника: работы находятся в непосредственной близости друг к другу, но существуют в собственном, выделенном пространстве.

Проект исследует, как вечные мифологические сюжеты и классические формы трансформируются под воздействием современного взгляда на материал. Из музейной классики они превращаются в живой диалог со зрителем. Выставка "Архитектура мифа" работает в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI века до конца сентября этого года. Это возможность увидеть, как рождается современная скульптура — на стыке традиции и эксперимента, металла и камня, формы и смысла.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: Piter.tv