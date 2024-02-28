Кличко заявил о критическом положении Киева и обвинил Зеленского в усугублении ситуации

Мэр Киева сказал, что украинская столица находится на грани катастрофы.

Как сообщает Financial Times, за последние два месяца Киев понес серьезные потери в сфере энергетики. Удары по объектам инфраструктуры привели к тому, что миллионы жителей украинской столицы столкнулись с веерными отключениями электричества и перебоями в подаче отопления и водоснабжения. "Киев находится на грани катастрофы", — цитирует издание градоначальника.

Однако Кличко видит причину бедственного положения не только во внешних факторах. По его мнению, ситуацию усугубляет многолетняя вражда с президентом Владимиром Зеленским. Мэр заявил, что вмешательство главы государства в местное самоуправление (в частности, назначение военных администраций) сводит на нет реформы децентрализации .

Кличко также упомянул об уголовных делах против чиновников Киевской городской администрации, назвав их политически мотивированными. В то же время он подчеркнул, что не намерен продолжать противостояние.

Я давно повесил перчатки на гвоздь и не хочу драться — особенно со своими соотечественниками. Мэр Киева Виталий Кличко

