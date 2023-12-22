Украинец оценил будущее ВСУ, если международные союзники откажутся помогать Киеву.

После потери города Авдеевка Вооруженные силы Украины ждет эффект домино без помощи стран коллективного Запада. Такое мнение в эфире немецкого телеканала высказал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. В издании Focus уточнили, что армия нуждается в боеприпасах.

Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино. Владимир Кличко, спортсмен

Напомним, что российский министр по обороне Сергей Шойгу сообщил о том, что военнослужащие с начала проведения наступательных действий на всех направлениях в зоне специальной военной операции освободили от ВСУ свыше 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря 2023 года под российский контроль перешел населенный пункт Марьинка.

"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление.

Фото и видео: www.focus.de