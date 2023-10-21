"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление

Виталий кличко оценил опасность проведения на Украине выборов.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире местного телеканала "Киев 24" заявил о том, что территории, которые вошли в состав России, в настоящее время уже не принадлежат киевскому режиму. Таким образом политик прокомментировал ситуацию с возможным проведением в стране выборов главы государства в условиях вооруженного конфликта. Он заметил, что непонятно, как именно власти намерены учитывать указанные земли. Дополнительно чиновник уверен в том, что в текущих условиях проведение выборов на Украине может привести к развалу государственности, так как местные политики стали бы бороться за управление страной.

Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет. Виталий Кличко, мэр Киева

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Фото и видео: YouTube / КИЇВ24 | Телеканал Київ