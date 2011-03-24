Спортсмен рассказал, что служит стране своей жизнью, а не смертью.

Брат мэра украинской столицы Виталия Кличко, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко отказался умирать за свою страну. Таким образом мужчина объяснил в эфире немецкого телеканала ZDF собственное нежелание служить в рядах Вооруженных сил Украины. Гость программы выразил мнение о том, что в отличие от российских граждан, украины готовы служить стране на добровольной основе.

Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть. краинцы другие... Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы. Владимир Кличко, экс-спортсмен

Напомним, что российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности Всемирной организации в Нью-Йоркео том, что повальную мобилизацию на Украине народ уже называеь "могилизацией", так как граждане после провального контрнаступления армии киевского режима "уже начинают заканчиваться", а население попадать в "мясную мясорубку" не планирует.

Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации.

Фото и видео: ZDF