Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации

Мэр Киева оценил ситуацию, связанную с состоянием бомбоубежищ украинской столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду в собственном Telegram-канал о том, что против него и властей столицы Украины проводится кампания по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.Днем ранее в Киевском горсовете сообщили о том, что полиция сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей директору департамента муниципальной безопасности Роману Ткачуку .

Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города в военное время, вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Виктор Кличко, глава Киева

Политик и бывший спортсмен объяснил, что никто из глав районов, ответственных за обустройство столичных бомбоубежищ, не был привлечен к ответственности. В связи с этим обстоятельством Виктор Кличко видит отсутствие объективности в угоду политическим мотивам. Он призвал коллег заниматься другими вызовами и проблемами, а не им. По версии мэра, существуют определенные силы, которые опять хотят получить под свой контроль Киев, но при этом они якобы делают заложниками местное население, так как занимаются самоуправством и разрушением.

Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов".

Фото и видео: Telegram / Віталій Кличко